Stiri pe aceeasi tema

- Michael Gandolfini și-a reprimat toate sentimentele de durere și tristețe provocate de moartea tatalui sau, James Gandolfini, in timpul filmarilor la pelicula ‘The Many Saints of Newark’. Actorul in varsta de 22 de ani joaca in noua pelicula rolul versiunii tinere a lui Tony Soprano, personaj facut…

- Lungmegtrajul „Titane”, regizat de Julia Ducournau, a fost recompensat sambata seara cu trofeul Palme d’Or, la finalul celei de-a 74-a editii a Festivalului de Film de la Cannes, care a fost marcata de masuri de siguranta in contextul sanitar, dar si de stralucirea si prezenta vedetelor. O gafa de proportii…

- Sunt celebri, plini de bani si au toata lumea la picioare! Insa ce ii face sa fie barbati de nota 10 tine mai mult de viata lor personala si de felul lor de a fi. Colin Farrell (45 de ani), Alec Baldwin (63 de ani) si Ewan McGregor (50 de ani) sunt apreciati atat de […] The post Barbatii de nota 10…

- Potrivit datelor puse la dispoziția Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) de catre Institutul Național de Sanatate Publica (INSP-CNSCBT), prin aplicația Registrul Electronic Național al Vaccinarilor (RENV), care ține evidența vaccinarilor, situația…

- Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur a avut astazi discuții cu ambasadorul Poloniei in Romania, ES Maciej Lang, in cadrul careia au fost stabilite mai multe directii de actiune pentru colaborarea intre judetul Suceava si Polonia. La intalnire au mai fost prezenti directorul Institutului…

- In data de 9 iunie, polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au acționat pe raza municipiilor Suceava și Radauți, ocazie cu care au constatat ca diverse societati comerciale ofereau spre comercializare articole vestimentare inscriptionate cu marci cunoscute, fara a…

- La multi ani, Bonnie Tyler! Celebra cantareata galeza a implinit 70 de ani la 8 iunie. Ea a povestit ca s-a retras din cariera muzicala dupa ce si-a pierdut increderea de sine, dar ca a fost impresionata enorm de Tina Turner, care a reusit sa o faca mai increzatoare in fortele proprii dupa ce a […]…

- Prefectura Suceava a transmis ca in aceasta dimineața, conform datelor centralizate de catre Direcția de Sanatate Publica, la nivelul județului se inregistreaza un numar de 22.980 de persoane declarate vindecate de coronavirus. In județ, in ultimele 24 de ore au fost internate 4 persoane diagnosticate…