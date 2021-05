Stiri pe aceeasi tema

- Violonistul roman Valentin Serban a castigat Premiul I al Sectiunii de Vioara la sfarsitul unei finale in care a interpretat Concertul in re minor pentru vioara si orchestra op. 47 de Sibelius, acompaniat de Orchestra Filarmonicii George Enescu, sub bagheta cunoscutului dirijor Wilson Hermanto. Potrivit…

- Un șofer roman de TIR a fost injunghiat mortal de un atacator necunoscut pe o autostrada din Franța. S-a intamplat intr-o parcare din nordul țarii, iar luni, procuratura din Amiens a anunțat deschiderea unei anchete. Ilie Matei- "Omul soselelor" a povestit pe Facebook intregul caz al romanului.…

- Peste 2.600 de persoane - 2.665 - au fost vaccinate in primele 24 de ore de la debutul maratonului vaccinarii ''Muresul se Vaccineaza'', a anuntat prof, dr, Leonard Azamfirei, rector al Universitatii de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie ''George Emil Palade'' din Targu Mures, conform agerpres.…

- In fiecare an, la 15 aprilie, este marcata Ziua Mondiala a Artei, ca o recunoastere a contributiei oamenilor de arta la imbogatirea culturii si spiritualitatii universale. Data a fost aleasa in memoria pictorului, sculptorului, arhitectului, inventatorului si umanistului italian Leonardo da Vinci (15…

- Parintele Francisc Doboș, fostul purtator de cuvant al Arhiepiscopiei Romano-Catolice București, a anuntat cu ce efecte adverse s-a confruntat dupa vaccinarea anti-COVID. Francisc Dobos a spus ca in momentul vaccinarii nu a simtit nicio durere, insa apoi a fost cuprins de „o moleșeala”. „In momentul…

- In prima varianta a mesajului postat pe contul de Facebook, in care-și cere scuze pentru afirmațiile inexacte oferite jurnaliștilor, Vlad Voiculescu a comis o alta greșeala."Din pacate, in cadrul intalnirii am preluat o informație greșita și am insistat asupra ei in dialogul cu reporterii, lucru pentru…

- Soluția „fara masca” este o „libertate prost ințeleasa”, iar „sfidarea autoritaților și a suferinței celor bolnavi nu sunt soluțiile pentru ieșirea din criza”, atrage atenția Elena Copaciu, medic ATI și fosta șefa a Secției de Anestezie-Terapie Intensiva a Spitalului Universitar de Urgența din București,…

- Prim-ministrul Florin Citu da asigurari ca Romania nu va ajunge in lockdown, dar ii indeamna pe romani sa respecte masurile de protectie, pentru „a trece cu bine” peste aceasta perioada de pandemie. El mentioneaza, totodata, ca in perioada urmatoare, numarul persoanelor imunizate zilnic anti-COVID va…