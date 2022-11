Evoluții spectaculoase pe piața bursieră: Londra pierde titlul de cea mai mare bursă europeană Londra a mai pierdut un simbol de prestigiu. Nu mai gazduieste cea mai mare piata bursiera din Europa, titlul fiind adjudecat de Franta si de grupul sau de companii de lux, precum LVMH SE si Kering SA, proprietarul Gucci, potrivit Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

