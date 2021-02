Rusia a inregistrat primele cazuri de transmitere a gripei aviare, tulpina AH5N8, de la pasari la om și a raportat acest lucru Organizatiei Mondiale a Sanatatii. Anunțul a fost facut sambata de sefa agentiei sanitare ruse Rospotrebnadzor, Anna Popova, transmit Reuters si AFP, potrivit Agerpres.

Sapte angajati ai unei fabrici de prelucrare a carnii de pui din sudul Rusiei au fost infectati cu tulpina AH5N8 in urma unui focar aparut in respectiva fabrica in luna decembrie.…