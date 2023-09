Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte italian Giorgio Napolitano, un ex-comunist care și-a ajutat țara sa treaca prin criza datoriilor din 2011, a incetat din viața vineri, 22 septembrie, la varsta de 98 de ani, informeaza Reuters.Condoleanțele au fost transmise din partea premierului italian Giorgia Meloni, a altor politicieni,…

- Fostul presedinte italian Giorgio Napolitano, fost comunist care a ajutat tara sa sa treaca prin criza datoriilor din 2011, a murit la varsta de 98 de ani, a anuntat vineri biroul premierului, potrivit agențiilor Reuters.Giorgio Napolitano a stabilit o relatie apropiata cu regretatul Papa Benedict al…

- Napolitano a stabilit o relatie apropiata cu regretatul Papa Benedict al XVI-lea si a fost una dintre putinele persoane care au fost avertizate in avans de demisia socanta a lui Benedict al XVI-lea in februarie 2013. Biroul premierului Giorgia Meloni a transmis condoleante din partea guvernului italian…

- Paginile web ale instituțiilor de stat au imbracat astazi straie de doliu, drept omagiu solemn pentru cel care a fost primul președinte al țarii, Mircea Snegur, numit arhitectul independenței Republicii Moldova. Astfel, paginile web ale Guvernului, Președinția, Parlamentului și altor instituții publice…

- Atacantul echipei Tottenham, Richarlison, a declarat ca va solicita ajutor psihologic la intoarcerea sa in Anglia. El a fost vazut in lacrimi cand a fost inlocuit in timpul victoriei Braziliei scor 5-1 impotriva Boliviei, vinerea trecuta, potrivit news.ro.Jucatorul de 26 de ani, care a marcat doar…

- Starul brazilian Neymar a recunoscut, joi, ca nu este in cea mai buna forma a sa inaintea debutului "Selecao" in campania de calificare la Cupa Mondiala de fotbal din 2026, in fata Boliviei, informeaza AFP, potrivit Agerpres.Totodata, coordonatorul de joc spera sa faca un joc bun. "Nu sunt la suta…

- Un baietel, de opt ani, din Bolivia, mare fan Spider-man, a fost la un pas de moarte, dupa ce s-a lasat muscat de un paianjen otravitor sperand ca astfel se va transforma in supererou, informeaza Antena3. Incidentul a avut loc in apropiere de orașul Oruro, in centrul Boliviei. Copilul a gasit paianjenul…

- Un baietel de 8 ani din Bolivia, mare fan Spider-Man, a fost la un pas de moarte, dupa ce s-a lasat muscat de un paianjen periculos din specia Vaduva Neagra. Micuțul voia sa devina supererou. Incidentul a avut loc in apropiere de orașul Oruro, in centrul Boliviei. Copilul a gasit paianjenul otravitor,…