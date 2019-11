Stiri pe aceeasi tema

- Mexicul a decis luni sa-i acorde azil politic fostului presedinte bolivian Evo Morales, a anuntat ministrul mexican de externe Marcelo Ebrard, relateaza AFP, potrivit AGERPRES.Citește și: Viorica Dancila: Pot sa fac lucruri bune pentru oameni Ministrul mexican de interne "Olga Sanchez…

- 'Vom convoca alegeri cu personalitati calificate care vor conduce procesul electoral in asa fel incat sa reflecte ceea ce vor toti bolivienii', a declarat ea la sosirea la Parlament. Succesorii prevazuti de Constitutie in caz de plecare a presedintelui au demisionat practic in aceeasi zi cu el: vicepresedintele…

- Ministrul mexican de externe Marcelo Ebrard a declarat, duminica, ca 20 de membri ai guvernului si ai parlamentului boliviene au fost primiti in ambasada sa din La Paz si i-a oferit azil si presedintelui demisionar Evo Morales, relateaza DPA si AFP. "Mexicul, in conformitate cu traditia sa de a oferi…

- Un autobuz s-a rasturnat duminica pe o autostrada din nord-estul Franței, intre Amiens și Saint-Quentin, in urma accidentului fiind ranite 33 de persoane, dintre care patru au suferit ranit grave, au anunțat autoritațile din departamentul Somme, informeaza cotidianul Le Figaro, potrivit Mediafax. …

- Premierul desemnat Ludovic Orban a declarat miercuri, dupa ce comsiile parlamentare au dat aviz negativ pentur ministrul propus la Dezvoltare, IonStefan, ca a fost un vot politic si ca nu accepta evaluarea PSD.

- Aflat la putere din 2006, socialistul Evo Morales a revendicat un nou mandat de presedinte al Boliviei inca din primul tur si ii acuza pe cei care il contesta in strada ca pregatesc o „lovitura de stat“.

- Rusia ridica vizele pentru cetațenii din 53 de țari, inclusiv Romania. Ce regiune poate fi vizitata doar cu viza electronica Turiștii și oamenii de afaceri din 53 de țari vor putea vizita Stankt Petersburg doar in baza unei vize electronice simplificate, care va intra in vigoare in aceasta toamna. Potrivit…

- Sediul din Kiev al unei companii de constructii a fost atacat cu un lansator de grenade, anunta autoritatile ucrainene, care considera ca este un act "terorist", informeaza site-ul cotidianului Le Figaro. Atacul a avut loc in cursul noptii de duminica spre luni si a vizat sediul companiei Mostobud,…