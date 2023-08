Stiri pe aceeasi tema

- Evgheni Prigojin, liderul grupului de mercenari Wagner, decedat in catastrofa aeriana din 23 august, a fost inmormantat intr-un cimitir de la periferia orasului sau natal Sankt Petersburg in cadrul unor funeralii private.

- Liderul grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, decedat in catastrofa aeriana din 23 august, a fost inmormantat intr-un cimitir de la periferia orasului sau natal Sankt Petersburg in cadrul unor funeralii private, a anuntat marti serviciul sau de presa, relateaza Reuters."Funeraliile lui…

- Autoritatile din Sankt Petersburg au intarit, marti, masurile de securitate la cimitirul Serafimovskoe, unde ar putea fi inmormantat seful mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, mort in catastrofa aeriana din 23 august. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a anunțat ca Vladimir Putin…

- 01:10 Liderul american Joe Biden a afirmat și el, raspunzand unei intrebari, ca cel mai probabil liderul rus Vladimir Putin are legatura cu moartea lui Prigojin.Președintele SUA, Joe Biden, a spus ca nu se intampla multe lucruri in Rusia fara ca Vladimir Putin sa nu fie in spatele acestora și ca, deși…

- Seful mercenarilor rusi, Evgheni Prigojin, a fost prezentat intr-un video in care isi intampina luptatorii Wagner in Belarus si le spune ca deocamdata nu vor mai lua parte la razboiul din Ucraina, informeaza Reuters.

- Cei mai importanti generali din Rusia au disparut din spatiul public dupa rebeliunea esuata a mercenarilor grupului Wagner care viza rasturnarea conducerii militare ruse, pe fondul dorintei presedintelui Vladimir Putin de a-si reafirma autoritatea si al unor informatii neconfirmate despre cel putin…

- Aproape 45 de milioane de euro au descoperit ofițerii serviciul de securitate FSB din Rusia intr-o camioneta parcata in apropierea biroului lui Evgheni Prigojin din Sankt Petersburg, scrie site-ul Fontanka.ru. Șeful grupului paramilitar Wagner a comentat anunțul și a precizat ca banii sunt pentru a-i…