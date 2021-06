Stiri pe aceeasi tema

- EVERGENT Investments a achiziționat o participație de 5,11% din actiunile companiei Agroserv Mariuta SA, compania care deține brandul de produse lactate Laptaria cu Caimac , tranzactie intermediata de BT Capital Partners (BTCP), divizia de investment banking si piețe de capital a Grupului Financiar…

- OMV Petrom a finalizat tranzactia de vanzare a 100% din participatia sa in Kom-Munai LLP (KOM) si Tasbulat Oil Corporation LLP (TOC) din Kazahstan catre Magnetic Oil Limited, potrivit unui comunicat remis, luni, Bursei de Valori Bucuresti (BVB). KOM si TOC detin licentele de productie…

- “Agroserv Mariuta SA, compania care detine brandul Laptaria cu Caimac, a incheiat cu succes plasamentul privat de actiuni prin care a atras 19,4 milioane de lei, echivalentul a 4 milioane de euro. Actiunile vor fi listate pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare de la Bursa de Valori Bucuresti, aceasta…

- Productia de hidrocarburi a OMV Petrom a fost, in primul trimestru al acestui an, de 138.900 barili echivalent petrol (bep)/zi, in scadere usoara fata de precedentele trei luni, cand a totalizat 140.200 bep/zi, conform datelor preliminare transmise Bursei de Valori Bucuresti. In perioada similara a…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a deschis cu o evolutie mixta a indicilor sedinta de marti, iar valoarea totala a tranzactiilor se ridica la 13,91 de milioane de lei (2,83 milioane de euro), la 30 de minute dupa debut. Valoarea tranzactiilor cu actiuni se cifra la 8,16 milioane de lei,…

- Valoarea societaților listate la bursa a crescut de șase ori in ultimii 12 ani, dupa cum a precizat presedintele Bursei de Valori Bucuresti (BVB), Radu Hanga. "Continuam un an aglomerat la...

- Valoarea companiilor listate la bursa a crescut de aproape 6 ori fata de nivelul minim inregistrat in 2009, a declarat, luni, presedintele Bursei de Valori Bucuresti (BVB), Radu Hanga, la evenimentul de schimbare a simbolului bursier al actiunilor companiei Evergent Investments din SIF2 in Ever.…

