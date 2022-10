Stiri pe aceeasi tema

- Muzica, arta si tehnologia se imbina la Flight Festival care crește viguros din 2019. Evenimentul a fost dezvoltat in contextul in care Timisoara va gazdui Capitala Culturala a Europei in 2023.

- Scene violente in trafic la Timișoara! Doua grupuri de tineri s-au luat la bataie intr-o parcare din oraș. Dupa ce și-au imparțit pumni și picioare, s-au urcat in doua autoturisme și s-au urmarit prin oraș. Totul a fost filmat de un trecator care se afla in zona.

- Un barbat a fost arestat preventiv dupa ce, in timp ce se afla la volanul unui autoturism, in Timisoara, l-a lovit si injunghiat pe pasagerul din dreapta, cu care a avut un conflict. Parchetul de pe langa Tribunalul Timis a anuntat, marti, ca procurorii au dispus punerea in miscare a actiunii penale…

- Patru scene scene si peste 50 de trupe si artiști va asteapta, in acest weekend, la cea de-a treia editie Embargo Fest. Principalul punct de atractie al acestei editii este Goran Bregovic, care va concerta vineri seara. Festivalul are loc langa Recas, dar vor fi puse la dispozitia doritorilor autobuze…

- Cea de-a treia ediție a Embargo Fest va avea loc in perioada 12-14 august, in apropiere de Timișoara, mai exact in locația Doua Dealuri care se afla intre Recaș și localitatea Herneacova. Goran Bregovic va fi prezent in fața publicului din Banat vineri, 12 august, alaturi de Wedding and Funeral Band,…

- Pregatește-te sa EscapeIntoNature la Analogue Festival, in perioada 2-4 septembrie. Va așteapta 3 scene cu cei mai tari artiști internaționali și locali, activitați de zi și o locație minunata precum Platoul Faget. Ia-ți biletul acum: https://analogue.ro/tickets

- Așa a fost gandita povestea „Descuț in iarba" pentru 2022, un festival care are loc pentru a cincea oara la Targu Mureș. Pe langa relaxare și distracție, evenimentul din Complexul de agrement Weekend a venit cu un concep nou: #nuibaifestival, o trasatura specifica romanilor și maghiarilor din Targu-Mureș…