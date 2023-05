Stiri pe aceeasi tema

- Paștele Catolic se sarbatorește anul acesta duminica, pe 9 aprilie, cu o saptamana inaintea celui Ortodox. Tradițiile și obiceiurile Paștelui Catolic nu sunt mult diferite de cele ale ortodocsilor. Iata, spre exemplu, ce se intampla in noaptea de Inviere, la catolici! Biserica Catolica se raporteaza…

- Papa Francisc a participat la slujba oficiata in Piata Sfantul Petru de la Vatican in Duminica Floriilor, important eveniment din calendarul crestin ce marcheaza inceputul Saptamanii Sfinte, la o zi dupa ce a fost externat din spitalul in care a primit ingrijiri medicale pentru bronsita, relateaza Reuters…

- Papa Francisc a participat la slujba oficiata in Piata Sfantul Petru de la Vatican in Duminica Floriilor, important eveniment din calendarul crestin ce marcheaza inceputul Saptamanii Sfinte, la o zi dupa ce a fost externat din spitalul in care a primit ingrijiri medicale pentru bronsita, informeaza…

- La o zi dupa ce a fost externat din spitalul in care a primit ingrijiri medicale pentru bronsita, Papa Francisc a participat la slujba oficiata in Piata Sfantul Petru de la Vatican in Duminica Floriilor (catolice), relateaza Reuters si AFP.

- Papa Francisc a participat la slujba oficiata in Piata Sfantul Petru de la Vatican in Duminica Floriilor, important eveniment din calendarul crestin ce marcheaza inceputul Saptamanii Sfinte, la o zi dupa ce a fost externat din spitalul in care a primit ingrijiri medicale pentru bronsita, relateaza Reuters…

- Papa Francisc a participat la slujba oficiata in Piata Sfantul Petru de la Vatican in Duminica Floriilor, scrie Agerpres . Sarbatoarea este un important eveniment din calendarul crestin, ce marcheaza inceputul Saptamanii Sfinte. Participarea Papei are loc la o zi dupa ce a fost externat din spitalul…