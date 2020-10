Clopotelul va suna luni la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) pentru a marca, in mod simbolic, deschiderea sedintei de tranzactionare si a saptamanii internationale a investitorilor (World Investor Week 2020), desfasurata sub auspiciile IOSCO (International Organization of Securities Commissions). Presedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), Nicu Marcu, va fi prezent la BVB pentru a da startul sedintei de tranzactionare si pentru a se adresa celor 50 de elevi inscrisi in programul de educatie financiara FinClub, derulat de ASF. Liceenii vor fi prezenti online la eveniment si vor invata…