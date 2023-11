Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul „Marea Muzica”, ediția a 2-a, continua la Lugoj și in luna noiembrie cu noi concerte și spectacole destinate atat copiilor, cat și publicului adult. Daca manifestarile artistice organizate lunile anterioare, in cadrul aceluiași proiect, de catre Asociația „Scena muzicala” au fost…

- Sambata, 4 noiembrie, debuteaza proiectul „Cafeneaua mamicilor” dedicat tuturor mamicilor, organizat de Asociația DEIS din Baia Mare. „Draga mamica, Este bine-cunoscut faptul ca starea de bine a mamei se reflecta in starea de bine a bebelușului. Știm ca prima perioada din viața bebelușului poate fi…

- Festivalul Internațional „Lugoj Clasic” continua cu un „Farewell concert” susținut de muzicianul lugojean Freddy Stauber, sub genericul „Viața e o amintire”. Evenimentul muzical va avea loc marți, 24 octombrie, de la ora 19, la Teatrul Municipal „Traian Grozavescu” din Lugoj. Feddy…

- Asociația Art&Co organizeaza marți, 10 octombrie, de la ora 19, in cadrul proiectului cultural „Vocile Unite ale Banatului”, un concert-dezbatere la Teatrul Municipal „Traian Grozavescu” din Lugoj. Prin acest proiect, organizatorii doresc sa prezinte o viziune…

- Veștile bune circula repede! In perioada 6-7 octombrie 2023, in Crangul Petrești, va avea loc „ȚAMBALISSIMO‟ – un festival de muzica lautareasca autentica și muzica de petrecere. Proiectul este implementat de Asociația „Viitor pentru femei‟ și finanțat de Consiliul Județean (CJ) Vrancea in baza legii…

- Mai mult de 400 de instrumentisti si artisti lirici de la trei institutii muzicale de cultura din Germania si Romania, elevi de la doua licee din ambele tari si o lucrare monumentala - „Gurre-Lieder” de Arnold Schonberg deschid stagiunea la Filarmonica Banatul Timisoara, potrivit news.roCel mai amplu…

- Teatrul Municipal „Tony Bulandra” deschide stagiunea 2023/2024 cu un spectacol-eveniment! Este vorba despre coproducția romano-coreana „Argonautas” ce va avea loc pe 27 septembrie, de la ora 19:00. Este ultima sansa pentru targovisteni de a-i vedea impreuna pe actorii romani si pe partenerii lor sud-coreeni,…

- Asociația Scena Muzicala invita publicul meloman din Lugoj, la un nou concert parte din proiectul „Marea Muzica”, susținut de Corul Ion Romanu al Filarmonicii Banatul. Concertul va avea loc vineri, 15 septembrie, de la ora 19, la Teatrul Municipal „Traian Grozavescu” din Lugoj, și este finanțat…