Eveniment caritabil in Parcul Bucov: Ajutoare pentru nevoiasi, din partea Asociatiei Romanilor din Italia

Stiri pe aceeasi tema

- Sub egida programului national „Romania 100 de ani”, Muzeul Memorial „Constantin și Ion Stere”, secție a Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova, in colaborare cu Fundatia „Constantin Stere” si Societatea Cultural-Istorica „Mihai Viteazul” Ploiesti, organizeaza luni, 25 iunie 2018, in Parcul…

- „Acasa” nu inseamna doar locul natal, locul in care ne naștem. Acasa inseamna locul in care prindem radacini, locul și oamenii dragi sufletului nostru, locul și oamenii pentru care inima noastra bate. Inima Larisei Axinia bate, in egala masura, pentru Sfantu Gheorghe, pentru Romania, cat și pentru…

- Sambata, 26 mai, in incinta Parcului Memorial “Constantin Stere” de la Bucov, a avut loc un nou eveniment organizat de polițiștii prahoveni pentru prevenirea accidentelor rutiere, prin etapa județeana a concursului „Educație rutiera – educație pentru viața”. La indicațiile polițiștilor de la Rutiera,…

- In data de 9 Mai 2018, la Brașov ziua Europei a fot sarbatorita printr-o conferința internaționala și un concert deosebit. In cadrul conferințe, specialiști din Austria, Germania, Italia și Romania au vorbit despre turismul inteligent, deoarece regiunea Transilvanei de Sud - triunghiul Brașov-Sibiu-…

- Primarul comunei Bucov, Ion Savu, viceprimarul Nicolae Nicolescu, consilieri locali ai comunei si consilieri judeteni, vicepresedintele Consiliului Judetean Prahova, senatorul PNL Iulian Dumitrescu, Ludmila Sfirloaga, subprefectul judetului, Emil Draganescu, bineinteles fostul presedinte CJ, Mircea…

- Luni, 27 aprilie, va avea loc acțiunea de dezvelire a bustului din bronz al lui I. C. Bratianu ( 20 august 1864 - 24 noiembrie 1927), amplasat pe “Aleea Fauritorilor Unirii”, din Parcul Memorial „Constantin Stere” Ploiești. Prin evenimentul respectiv se dorește cinstirea memoriei unui important…

- Astazi, a fost receptionat, in prezenta membrilor Societatii "Mihai Viteazul" Ploiesti si a reprezentantilor Primariei Bucov, bustul lui Ion I.C. Bratianu. Inaugurarea va avea loc pe 27 aprilie, incepand cu ora 10.30, in Parcul Memorial "Constantin Stere", pe Aleea Fauritorilor Unirii.…

- Aceasta oportunitate academica este oferita anual in lunile aprilie si mai tarilor europene in cadrul programului "European Tour". In acest an, pe langa tari ca Germania, Italia si Bulgaria, Romania va beneficia si ea de prezenta formatorului britanic. Liceul Teoretic de Informatica ii invita la eveniment,…