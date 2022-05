Marii maeștri internaționali ai șahului, prezenți la București pentru participarea in competiția Superbet Chess Classic Romania 2022, au incheiat vineri cea de-a doua runda de confruntari din prima etapa a turneului Grand Chess Tour 2022 (GCT). Runda s-a incheiat cu victoria rusului Ian Nepomniachtchi, care evolueaza sub drapelul FIDE, in fata tanarului francez de origine iraniana, Alireza Firouzja. Restul rezultatelor arata dupa cum urmeaza: Maxime Vachier-Lagrave – Wesley So 1/2-1/2 Alireza Firouzja – Ian Nepomniachtchi 0-1 Leinier Dominguez Perez – Fabiano Caruana 1/2-1/2 Shakhriyar Mamedyarov…