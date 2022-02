Evaluarea Națională de la clasa a VIII-a ar putea fi înlocuită cu o testare obligatorie a competențelor și aptitudinilor Ministrul Educației a anunțat ca intenționeaza sa modifice Legea Educației, astfel incat Evaluarea Naționala sa fie inlocuita cu o testare obligatorie a „competențelor și aptitudinilor”, dupa modelul sistemului de educație din Austria. In opinia ministrului, „abordarea corecta” ar fi o testare obligatorie, dar ale carei rezultate sunt opționale pentru parinți: „Parinții iau la cunoștința despre rezultatul acestor evaluari, dar nu au niciun fel de obligație sa respecte”, a spus oficialul intr-un interviu la dcnews.ro Astfel, in urma testarii, elevii ar fi ajutați sa se orienteze profesional și… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

