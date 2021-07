Stiri pe aceeasi tema

- 183 de elevi șefi de promoție din județul Maramureș au fost premiați vineri, 2 iulie, de Consiliul Județean Maramureș. Fiecare elev a primit cate 545 lei, in total fiind alocați 100.000 lei pentru premierea acestora. ”Astazi, 2 iulie, pe platoul din fața Consiliului Județean Maramureș a avut loc festivitatea…

- In proictele de hotarare privind incheierea unui acord de parteneriat intre Consiliul Județean Maramureș și Primaria Baia Mare, in vederea realizarii celor doua pasaje supraterane de la intrarea in municipiu, e stipulata și suma privind studiile de fezabilitate. Astfel, ambele instituții vor contribui…

- elevUn alt proiect important pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean Maramureș, desfașurata miercuri, a vizat alocarea sumei de 100.000 de lei pentru plata premiilor elevilor șefi de promoție in anul 2021 și a celor care au obținut premii și medalii la olimpiadele naționale. Vorbim de aproximativ…

- Prezent in Spania, președintele Consiliului Județean Maramureș, Ionel Bogdan, a vizitat și orașul Torrejon de Ardoz, unde a discutat cu primarul Ignacio Vasquez Casavilla pe mai multe teme. Printre ele s-au numarat și cele legate de posibilele proiecte economice intre Maramureș și orașul spaniol. Președintele…

- Prezent luni in capitala Spaniei, Madrid, președintele Consiliului Județean Maramureș, Ionel Bogdan, a discutat cu oficialii de la fața locului despre managementul deșeurilor din județul nostru. De altfel, el l-a invitat in Maramureș pe directorul general al Direcției Generale Economie Circulara din…

- Un fost președinte al PSD Vișeul de sus, actual consilier județean in cadrul Consiliului Județean Maramureș, Adrian Nicolae Filip, este suspect in dosarul in care anchetatorii DNA au obținut arestarea preventiva fața de fostul șef proaspat numit la Direcția de Permise și Inmatriculari Suceava. Este…

- Recent, consilierii județeni au aprobat un proiect de hotarare privind stabilirea structurilor sportive de performanta de prim esalon care pot beneficia de finantarea programelor sportive in anul 2021. Este vorba despre șapte cluburi (șase din Baia Mare și unul din Sighetu Marmației), dupa cum urmeaza:…

- In ședința ordinara a Consiliului Județean Maramureș din 26 martie a fost aprobat un proiect de hotarare privind incheierea unui acord de asociere in vederea realizarii obiectivului de investiții ”Drum Expres Baia Mare-Satu Mare”. ”Se aproba incheierea unui Acord de Asociere intre U.A.T. Județul Maramureș,…