- Elevii de clasa a VIII-a susțin Evaluarea naționala 2021 incepand cu la 22 iunie. Prima proba va fi cea la Limba și literatura romana, urmata, in 24 iunie, de examenul la Matematica. Proba la Limba materna va avea loc loc in 25 iunie. Ministerul Educatiei a publicat un ghid informativ destinat elevilor…

- Polițiștii au intervenit, duminica, la sediul USR PLUS din Focșani, in timpul alegerilor pentru conducerea filialei, dupa ce au fost lansate acuzații cu privire la fraudarea votului. “Polițiștii focșaneni au fost sesizați cu privire la unele neințelegeri intre mai multe persoane, in municipiul Focșani,…

- O fetita de doi ani a fost accidentata, sambata, in Sibiu, de un biciclist care a fugit de la locul faptei. Politistii cer sprijinul cetatenilor pentru identificarea si depistarea biciclistului. „Va solicitam sprijinul in vederea identificarii si depistarii persoanei din imagine, un biciclist care,…

- Testele de antrenament pentru examenele de Limba și literatura romana, Matematica și Limba și literatura materna, susținute de elevii de clasa a VIII-a, setul 8, au fost publicate, luni, de Ministerul Educației. Evaluarea Naționala 2021 incepe in data de 22 iunie. Testele antrenament au drept scop familiarizarea…

- Probele din cadrul simularii Evaluarii Naționale pentru clasa a VIII-a incep luni dimineața cu proba scrisa la Limba și literatura romana. Simularea acestui examen se reia, dupa un an de pauza, in 2020 aceasta nefiind organizata. Examenul propriu-zis incepe la ora 9:00, moment in care in fiecare clasa…