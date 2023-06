Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputaților a votat, marți, o lege care prevede ca de acum inainte funcționarii publici sa iși faca evaluarea performantei individuale pe calculator, nu pe hartie, o masura menita sa reduca birocrația, risipa de hartie dar sa serveasca și ca o evaluare a competențelor digitale ale bugetarilor.

- „Evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici se face anual, prin intermediul sistemului informatic al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, incepand cu data de 1 ianuarie 2025, pentru anul anterior”, arata proiectul de lege adoptat de catre deputati. Conform sursei…

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, proiectul de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, de la incheierea primei sesiuni ordinare a acestui an si pana la reluarea lucrarilor Parlamentului in cea de-a doua sesiune ordinara a acestui an. Legea merge la promulgare. Propunerea legislativa are…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, un proiect de lege care prevede ca evaluarea anuala a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici sa se faca prin intermediul sistemului informatic al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat marti, 13 iunie, cu 261 de voturi "pentru" si o abtinere, un proiect de lege prin care permisul de conducere eliberat pentru categoria B este valabil si in cazul anumitor tipuri de motociclete.Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea…

- Ministerul Finanțelor a publicat, luni seara, proiectul de ordonanța de urgența care detaliaza masurile pentru reducerea cheltuielilor bugetare.Documentul prevede unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.„Ordonanța austeritații”…

- Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 186/2022, prin care este instituit cadrul legal necesar aplicarii in spatiul juridic national a dispozitiilor Regulamentului (UE) 2022/1854, in contextul indeplinirii de catre Romania a obligatiilor ce-i revin,…

- Salariatii din cadrul Institutiei Prefectului – Judetul Iasi, atat membri ai Sindicatului "Egalitatea" al Functionarilor Publici si Personalului Contractual din Administratia Publica, cat si salariati care nu sunt membri, informeaza ca vor participa la greva din data de 10 aprilie 2023, alaturi de salariatii…