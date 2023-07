Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 30 de turiști romani urmeaza sa fie evacuați din insula Rodos, cuprinsa de incendii de vegetație, a precizat Ministerul de Externe de la București. Ei au anunțat autoritațile romane ca se afla in afara oricarui pericol și vor parasi insula cu ajutorul autoritaților din Grecia. De altfel, autoritațile…

- Intarzieri record ale trenurilor din cauza blocajelor provocate de vijelii pe calea ferata. De la cateva zeci de minute pana la mai bine de 10 ore, acestea sunt intarzierile inregistrate de trenuri care veneau din vestul tari catre Capitala sau Constanta.

- Un incendiu de padure produs pe insula spaniola La Palma a dus la evacuarea a cel putin 500 de persoane, conform unui anunt facut sambata de autoritatile spaniole care semnaleaza prima criza naturala pe aceasta insula dupa eruptia vulcanica din 2021, transmite Reuters.

- Peste 20 hectare de orz și 30 hectare de grau au fost nimicite de flacari in urma unui incendiu de vegetație, care s-a raspandit asupra trei lanuri cu cereale in raionul Anenii Noi, in apropiere de satul Calfa, relateaza Realitatea.md . Astfel, pentru lichidarea focarelor de ardere, la fața locului…

- Trei zile caniculare, trei zile de respiro și din nou canicula. Sunt avertismentele meterologilor pentru perioada urmatoare. Inca de astazi, aerul a fost fierbinte in sudul și in vestul țarii, cu temperaturi resimțite chiar și de 39 de grade și cu disconfort termic ridicat.

- Evacuarile au continuat duminica in vestul Canadei, din cauza inaintarii incendiilor de padure, ridicand totalul la aproape 30.000 de persoane care au fost nevoite sa isi paraseasca locuintele in cateva zile, o situatie „fara precedent” in aceasta perioada a anului, noteaza AFP.