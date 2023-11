Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta miercuri ca autoritatile israeliene, impreuna cu autoritatile egiptene, au informat in cursul noptii ca, urmare a negocierilor internationale complexe purtate in ultimele zile, s-a decis deschiderea in cursul zilei de astazi a punctului de frontiera de la Rafah,…

- 240 de romani care se afla in Fașia Gaza cer sa fie ajutați sa iasa din enclava palestiniana. Odata cu anunțul deschiderii graniței cu Egiptul, cei mai mulți dintre ei s-au indreptat deja catre punctul de trecere Rafah. Ministerul de Externe spune ca este in legatura constanta cu aceștia.

- Inca doi romani au murit in Israel. Iata comunicatul oficial emis de MAE:"Ministerul Afacerilor Externe confirma cu regret decesul, in contextul situației de securitate din Statul Israel și Fașia Gaza, a inca doua persoane cu dubla cetațenie, israeliano-romana, cu domiciliul in Statul Israel. Ministerul…

- Guvernul Republicii Moldova va aloca din fondul de intervenție 4 milioane de lei pentru evacuarea cetațenilor moldoveni din Statul Israel și Fașia Gaza, in condițiile declararii pe 9 octombrie 2023 de catre Guvernul Statului Israel a starii de razboi pe intreg teritoriul sau. Un proiect de hotarare…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca, pana in prezent, se confirma decesul a doua persoane cu dubla cetațenie, israeliano-romana, cu domiciliul in Statul Israel, astfel:- persoana al carei deces a fost anunțat de catre autoritațile israeliene la data de 9 octombrie 2023, care deținea cetațenie…

- Ambasada Romaniei la Tel Aviv este in contact cu autoritatile israeliene pentru a verifica aceasta informatie legata de un roman dat disparut in Tel Aviv. In urma cu putin timp, autoritatile din Israel au facut publica o lista cu tarile care au cetateni dati disparuti in Israel in urma atacurilor. Pe…