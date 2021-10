Eva Longoria si Eugenio Derbez vor fi protagonistii filmului "Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe", care va fi totodata si debutul regizoral al realizatoarei Aitch Alberto, relateaza EFE.

Compania de productie Limelight a precizat luni intr-un comunicat ca Alberto va semna totodata scenariul acestui film ecranizat dupa romanul cu acelasi nume scris de de Benjamin Alire Saenz.

Alaturi de Derbez si Longoria, care au mai jucat impreuna in filme ca "Overboard" (2018) si "Dora and the Lost City of Gold" (2019), vor aparea actorii Max Pelayo, Reese Gonzales, Veronica…