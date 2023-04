Stiri pe aceeasi tema

- Justitia belgiana a hotarat miercuri sa o scoata din inchisoare si sa o plaseze in detentie la domiciliu, cu o bratara electronica, pe fosta vicepresedinta destituita a Parlamentului European (PE) Eva Kaili, un personaj-cheie in ancheta de coruptie ”Qatargate”, relateaza AFP, anunța news.ro.”Eva…

- Justitia belgiana si-a dat miercuri acordul ca fosta eurodeputata socialista greaca Eva Kaili, protagonista a scandalului de coruptie Qatargate din Parlamentul European si arestata preventiv, sa fie mutata din inchisoare in arest la domiciliu, unde va purta o bratara electronica, relateaza agentiile…

- Justitia belgiana a hotarat miercuri, 12 aprilie, sa o scoata din inchisoare pe fosta vicepresedinta a Parlamentului European, Eva Kaili, si sa o plaseze in detentie la domiciliu cu o bratara electronica, a informat Agenția France Presse, potrivit presei romane .

- Justitia belgiana a hotarat miercuri sa o scoata din inchisoare si sa o plaseze in detentie la domiciliu, cu o bratara electronica, pe fosta vicepresedinta destituita a Parlamentului European (PE) Eva Kaili, un personaj-cheie in ancheta de coruptie "Qatargate", relateaza AFP. "Eva Kaili va iesi din…

- Eurodeputata elena Eva Kaili, aflata in arest pentru presupusul sau rol in scandalul de coruptie Qatargate, a afirmat ca nu isi va recunoaste vinovatia indiferent cat de multa presiune exercita autoritatile belgiene asupra sa, a relatat luni euractiv.com. Ea a reactionat negativ la eliberarea provizorie…

- Eurodeputatul belgian Marc Tarabella, de 59 de ani, inculpat pentru „coruptie”, a fost plasat in detentie preventiva, sambata, in ancheta privind suspiciuni de ingerinta a Qatarului si Marocului in decizii ale Parlamentului European, a anuntat parchetul federal din Belgia, citat de Digi24. In aceeasi…

- Eurodeputatul belgian Marc Tarabella a fost inculpat in special pentru „coruptie”, apoi plasat in detentie preventiva, sambata, in ancheta privind suspiciuni de ingerinta a Qatarului si Marocului in decizii ale Parlamentului European, a anuntat parchetul federal din Belgia. Europarlamentarul socialist…

- Andrea Cozzolino și Marc Tarabella nu se vor mai bucura de protecție impotriva vreunei arestari in cadrul anchetei de corupție privind eforturile Qatarului și Marocului de a influența deciziile la nivel UE, dupa ce colegii lor din Parlamentul European au aprobat prin vot ridicarea imunitații, relateaza…