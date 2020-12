Eva Herzigova are COVID-19. Ce mesaj a transmis celebrul model Eva Herzigova a anunțat ca are COVID-19. Modelul a povestit intr-o postare pe rețelele de socializare ce simptome are și care este starea ei de sanatate. Eva Herzigova, in varsta de 47 de ani, cunoscuta drept una dintre cele mai frumoase modele ale lumii, a anuntat joi seara pe Instagram ca are COVID-19. Citește online gratuit numarul de ianuarie al revistei Unica AICI . „De trei zile… totul a inceput cu frisoane incredibile si oboseala fizica. Ma odihnesc cat de mult pot si noi simptome apar in fiecare zi. Sunt recunoscatoare ca trupul meu lupta puternic. Am realizat cat de folositor este sa… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

