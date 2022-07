Stiri pe aceeasi tema

- Interesul manifestat de un grup specializat in domeniul logisticii pentru Aeroportul Internațional Timișoara și dezvoltarea zonei cargo are deja o forma concreta. Posibilii investitori au transmis deja o scrisoare de intenție spre aeroport și, in perioada urmatoare, sunt așteptați sa viziteze Timișoara,…

- ARAD. Senatorul PSD Arad, Eusebiu Pistru, puncteaza ca „masurile propuse si impuse de PSD in pachetul «Sprijin pentru Romania», pentru susținerea persoanelor vulnerabile in aceasta perioada de criza, incep sa iși produca efectele”. Pistru face referire la cardurile pentru alimente care vor fi alimentate…

- Romania are nevoie de investitii in infrastructura, mai ales acum, cand exista probleme foarte mari, iar firmele romanesti trebuie sustinute, a declarat ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, joi, la bilantul prezentat de PSD dupa sase luni de guvernare in coalitie. „Romania are nevoie de investitii…

- Situatia la TAROM nu este cea mai fericita, iar compania trebuie sa continue planul de restructurare pe care l-a agreat cu Comisia Europeana, pentru a se putea salva, a declarat, joi, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, la Conferinta Anuala si Adunarea Generala a Asociatiei Aeroporturilor din…

- In cursul zilei de miercuri au reinceput lucrarile de foraj pentru viitorul tronson al autostrazii A7 de la Suceava la Siret. Anunțul a fost facut de Catalin Urtoi, consilier al ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu, in urma unei vizite in teren pe traseul tronsoanelor A7 Pașcani – ...

- Liderul interimar al USR, Catalin Drula, fost ministru al Transporturilor, anunta un blocaj total pe cel mai greu tronson din Autostrada A3 Transilvania, un sector de 40km intre Zalau si limita judetelor Salaj/Bihor, ce include si tunelul Meses de aproape 3km ce traverseaza Carpatii Occidentali in…

- Compania Nationala pentru Administrarea Infrastructurii din Romania (CNAIR) a semnat, marti, cu reprezentantii Consiliului Judetean Gorj, protocoalele de colaborare pentru trei variante ocolitoare importante pentru infrastructura din acest judet, a anuntat ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu.

- ARAD. Senatorul PSD Arad, Eusebiu Pistru, considera ca „reluarea producției de ingrașaminte de catre principalul producator din Romania, Azomureș, a fost posibila in urma activarii mecanismului european care permite Comisiei Europene sa acorde un ajutor financiar de pana la 50 de milioane euro pentru…