Stiri pe aceeasi tema

- Deși in 2023, concursul Eurovision ar trebui sa fie gazduit in Ucraina, pentru ca aceasta a caștigat anul asta, lucrurile nu vor sta așa. Și, in locul țarii atacate de forțele armate din Rusia, gazda va fi Marea Britanie. Uniunea Europeana de Radiodifuziune (EBU) și BBC au confirmat ca Eurovision Song…

- Kelemen Hunor a precizat la B1 TV ca sanctiunile introduse de Uniunea Europeana impotriva Rusiei ca urmare a invadarii Ucrainei erau necesare, „dar pretul il vom plati cu totii in aceasta iarna”. „Va fi o iarna grea si sper ca noi nu vom avea probleme cu gaze, dar vor fi mai scumpe, asta este clar,…

- Ucraina a inceput sa exporte energie electrica catre Uniunea Europeana, au anuntat, joi, premierul ucrainean Denis Smihal si presedinta Comisiei, Ursula Von der Leyen. Primele livrari au plecat spre Romania inca de la miezul noptii, potrivit lui Smihal, noteaza News.ro . ”La doar trei luni de la primirea…

- Premierul britanic Boris Johnson s-a deplasat vineri la Kiev pentru a discuta cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, intr-o vizita ce nu a fost anunțata sau speculata anterior. Astfel, el este unul din puținii lideri europeni care ajunge pentru a doua oara in Ucraina in cele aproape patru luni…

- Ieri, presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, aflat intr-o vizita la Chisinau, a declarat ca locul Republicii Moldova este in Uniunea Europeana, iar Romania are obligatia de a o ajuta in acest demers, potrivit Agerpres. «Locul Republicii Moldova este in Uniunea Europeana. Nu exista alta cale…

- Iuliana Marciuc, care a fost șefa delegației Romaniei la Eurovision, a facut declarații dupa scandalul votului. In direct, la Știrile TVR , ea a anunțat ca nu știe, pana in acest moment, de ce voturile acordate de juriul din țara noastra au fost modificate și cele 12 puncte pe care țara noastra le acordase…

- Ziua Europei ne gasește anul acesta intr-un context complet redefinit. Dupa provocarea majora a pandemiei de COVID-19, traim in aceste zile realitatea razboiului la granițele Uniunii Europene, care a generat cea mai mare criza umanitara din Europa de dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial. Traim vremuri…

- Presedintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, a declarat, miercuri, la București ca tara sa, ca de altfel și celelate state NATO, va fi alaturi de Ucraina in aceasta perioada grea și o va sprijini cu tot ceea ce este necesar. „Si pentru mine, pentru amandoi este extrem de important ca aceasta legatura…