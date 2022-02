Stiri pe aceeasi tema

- Semifinala Selectiei Nationale Eurovision 2022 s-a desfasurat in aceasta seara, iar in urma acesteia 10 piese vor merge mai departe in concurs. Reprezentantul tarii noastre la Torino va fi ales pe 5 martie, in urma voturilor primite de la juriu si public. 20 de artisti au concurat in aceasta seara pe…

- Nicio ediție de Eurovision Romania nu poate trece fara un scandal in jurul acestui concurs muzical. S-a intamplat dupa ce o melodie foarte indragita a fost eliminata din concurs. Fanii au lansat chiar o petiție pentru care artista care o interpreteaza sa poata reveni pe scena, alaturi de ceilalți participanți.…

- Prima editie a emisiunii „Drumul spre Torino”, program dedicat semifinalei Selectiei Nationale 2022 a Eurovision Romania, va avea loc sambata, 5 februarie, la TVR, relateaza News.ro. Sambata, 5 februarie (de la ora 23.00), duminica, 6 februarie (de la ora 22.30) si luni, 7 februarie (de la…

- Mihai Traistariu nu mai participa la Eurovision 2022, artistul a anunțat ca nu și-a gasit o melodie potrivita pentru a reprezenta Romania la concursul internațional. Totodata, el a criticat și TVR, televiziunea care organizeaza selecția naționala. Ar fi fost a douasprezecea incercare a cantarețului…

- Dupa fiascoul de la ediția anterioara, cand Romania a ratat calificarea in finala Eurovision pentru a treia oara consecutiv, artiștii noștri pare ca s-au resemnat. Surpriza, aproape 40 de solisti, formații și compozitori din afara granițelor, vor sa reprezinte țara noastra. S-au inscris artiști din…

- Un numar de 94 de artisti s au inscris in competitia pentru un loc in semifinala Eurovision Romania. Eurovision Song Contest 2022 va avea loc in Italia, la Torino, cu semifinalele pe 10 si 12 mai si finala pe 14 mai 2022.Aproape 40 dintre compozitorii si interpretii inscrisi sunt din strainatate Suedia,…

- Magia Eurovision se intoarce la TVR. Cel mai urmarit concurs muzical international va avea loc anul acesta la Torino, dupa ce trupa Maneskin a castigat marele trofeu. Romania va participa la cea de-a 66 editie a competiției cu melodia care va castiga Selectia Naționala.

- Vesti bune pentru fanii Eurovision Romania! Incepe Selectia Nationala! Consiliul de Administratie al TVR a aprobat participarea la Eurovision 2022, iar startul inscrierilor se va da in curand. Organizatorii promit o editie plina de surprize.