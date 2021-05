Stiri pe aceeasi tema

- Maneskin a obținut premiul cel mare, cu piesa Zitti e buoni, cu 524 de puncte. Pe podium au fost urmați de Barbara Pravi cu piesa Voila, iar Gjon’s Tears cu Tout l’Univers a ocupat locul trei. Acuzațiile grave asupra caștigatorului Eurovision au venit imediat dupa terminarea concursului. Damiano David…

- Presedinta Uniunii Europene de Radio si Televiziune (UER), Delphine Ernotte, care prezideaza si France Televisions, a denuntat luni presiuni exercitate asupra mass-media publice in mai multe tari europene, in special in Cehia, scrie AFP. "As vrea sa lansez un mesaj de alerta privind independenta…

- In fiecare an, pe 3 Mai, este marcata Ziua Mondiala a Libertații Presei, pentru a evalua starea libertații presei in intreaga lume și pentru a aduce un omagiu jurnaliștilor care și-au pierdut viața la datorie. Ideea acestei acțiuni a aparut la Conferința Generala UNESCO, unde printr-o rezoluție din…

- Un echipaj al poliției a ajuns marți la Parlament dupa ce senatoarea Diana Șoșoaca a sunat la 112. Ea va depune plangere pe numele Laurei Scintei, dar si impotriva unor membri ai staff-ului Senatului, acuzand ca a fost agresata. Amintim ca Diana Șoșoaca a avut un schimb aprins de replici astazi…

- Diana Sosoaca sustine ca asteapta ca acuzatiile care i se aduc sa fie si dovedite, dupa ce liberalii, in frunte cu Alina Gorghiu, au cerut sanctionarea senatoarei pentru incalcari ale prevederilor regulamentare. Sosoaca a transmis ca va depune plangere penala.

Angajații Complexului Sportiv Național (CSN) Polivalenta București au anunțat prin intermediul Sindicatului Național Sport și Tineret (SNST) ca vor depune o plangere colectiva de harțuire și abuz impotriva directorul general adjunct Stefan Giuseppe Clinceanu.

