Produsul Intern Brut al Uniunii Europene a inregistrat o crestere zero in trimestrul patru din 2022, comparativ cu precedentele trei luni, iar zona euro o expansiune de 0,1%, in timp ce Irlanda, Cipru, Danemarca si Romania au avut cel mai semnificativ avans, arata datele publicate marti de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat).

In trimestrul trei din 2022, comparativ cu precedentele trei luni, Produsul Intern Brut a inregistrat o crestere cu 0,3% in zona euro si in UE.

In randul statelor membre UE, cel mai semnificativ avans al economiei in trimestrul patru din 2022, comparativ…