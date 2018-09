Eurostat: Preturile in Romania cresteau halucinant inainte de aderarea la UE

Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 2000-2007 preturile la bunuri si servicii in Uniunea Europeana au crescut, pe ansamblu, cu 36,5%, in timp ce in Romania au inregistrat un avans de 257%, arata datele publicate luni de Eurostat. România a devenit membru al Uniunii Europene de la 1 ianuarie 2007. Cele mai mari…

- Romania a alocat in 2016 doar 0,48% din Produsul Intern Brut pentru cercetare (R&D), cu mult sub media de 2,03% din PIB cheltuita la nivelul Uniunii Europene, arata datele publicate miercuri de Eurostat. Doar un singur alt stat membru cheltuie mai putin decat Romania pentru cercetare, Letonia,…

- Preturile alimentelor la nivel mondial au inregistrat in iulie un recul de 3,7%, comparativ cu luna precedenta, cel mai semnificativ declin din decembrie pana in prezent, ca urmare a scaderii cotatiilor la toate tipurile de culturi, a anuntat joi Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a depasit in iulie tinta stabilita de Banca Centrala Europeana, arata o estimare preliminara publicata marti de Oficiul european de statistica (Eurostat). Rata anuala a inflatiei in zona euro a accelerat la 2,1% in iulie, de la 2% in iunie, depasind estimarile…

- In timp ce in Uniunea Europeana procentul persoanelor angajate cu varsta intre 15 si 64 de ani care in mod obisnuit lucreaza de acasa a crescut de la 4,7% in 2008, pana la 5% in 2017, in Romania a ramas nemodificat la 0,4%, arata datele publicate miercuri de Eurostat. In randul statelor membre,…

- Preturile la bunurile si serviciile de consum variau semnificativ in Uniunea Europeana (UE), in anul 2017, in conditiile in care in Danemarca si Luxemburg preturile se situau la 142%, respectiv 127% fata de media din UE, la polul opus fiind Bulgaria (48%) si Romania, unde preturile se situau la 52%…

- Romania este tara din Uniunea Europeana cu cel mai mare numar de oameni saraci, iar peste un sfert dintre locuitori traiesc cu mai putin de 5,5 dolari pe zi, a declarat, miercuri, Donato De Rosa, economist-sef al Bancii Mondiale, intr-o conferinta de presa sustinuta la Bucuresti. "Exista diferente…