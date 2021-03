Stiri pe aceeasi tema

- In noiembrie, productia industriala a crescut cu 2,6- in zona euro si cu 2,3- in Uniunea Europeana. Cele mai mari cresteri lunare ale productiei industriale in decembrie au fost inregistrate in Danemarca (2,4-), Portugalia (1,8-), Estonia si Luxemburg (ambele cu 1,6-) si Romania (0,9-), cel mai sever…

- Preturile produselor care ies pe portile fabricilor au crescut cu 0,8% in zona euro si cu 0,9% in Uniunea Europeana in decembrie, comparativ cu luna precedenta, iar Irlanda, Lituania, Danemarca si Romania au raportat cel mai semnificativ avans in randul celor 27 de state membre UE, arata datele publicate…

- 59% dintre romani considera ca principala contribuție a diasporei la economia Romaniei este reprezentata de banii trimiși familiei, iar 21% de banii cheltuiți in vizitele lor in țara. Aceasta in contextul in care aproape jumatate dintre romani considera ca diaspora are o contribuție financiara per ansamblu…

- Preturile produselor care ies pe portile fabricilor au crescut cu 0,4% in zona euro si in Uniunea Europeana in noiembrie, comparativ cu luna precedenta, iar Danemarca, Franta, Estonia si Romania au raportat cel mai semnificativ avans in randul celor 27 de state membre UE, arata datele publicate miercuri…

- Salariul minim e un factor de proteție financiara a celor care intra pe piața muncii, dar poate fi un indicator despre economia unei țari, potrivit playtech. Datele Eurostat arata ca valoarea salariului minim din Romania e una dintre cele mai mici la nivel european. Practic, țara noastra are al treilea…

- Produsul Intern Brut a inregistrat un declin de 4,3% in zona euro si de 4,2% in Uniunea Europeana, in trimestrul trei din 2020, comparativ cu perioada similara din 2019, cel mai sever recul fiind inregistrat in Grecia, Croatia, Malta, Spania si Romania, arata datele publicate marti de Oficiul European…

