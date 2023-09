Stiri pe aceeasi tema

- Anul trecut, 9,3% din populatia Uniunii Europene a declarat ca nu a reusit sa isi incalzeasca locuinta in mod corespunzator, iar Romania se afla printre statele membre UE care au cea mai ridicata pondere, arata datele publicate luni de Oficiul European pentru Statistica

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a scazut la 6,1% in iulie, de la 6,4% in iunie, in timp ce Ungaria, Slovacia, Polonia, Cehia si Romania sunt statele membre UE cu cel mai ridicat indice al preturilor de consum, arata datele publicate astazi de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat),…

- Economia UE a crescut cu 0,5% si a zonei euro cu 0,6% in trimestrul doi din 2023, comparativ cu perioada similara din 2022, iar Irlanda si Romania au raportat cel mai semnificativ avans, arata datele preliminare publicate miercuri de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat),

- Deficitul guvernamental, conform datelor ajustate sezonier, s-a situat in primul trimestru din 2023 la 3,2% din PIB in zona euro si la 3% din PIB in Uniunea Europeana, iar Ungaria si Romania sunt tarile cu cel mai ridicat nivel, arata datele publicate astazi de Oficiul European de Statistica (Eurostat).…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a scazut la 6,4% in iunie, de la 7,1% in mai, in timp ce Ungaria, Slovacia, Cehia, Polonia si Romania sunt statele membre UE cu cel mai ridicat indice al preturilor de consum, arata datele publicate, miercuri, de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat).

- Numarul persoanelor din UE decedate in accidente rutiere a crescut cu 6% in 2021, comparativ cu 2020. Cea mai ridicata rata a deceselor in urma accidentelor rutiere s-a inregistrat in Romania (93 de decese la un milion de locuitori), arata datele publicate marti de Oficiul European de Statistica (Eurostat),…