Stiri pe aceeasi tema

- Peste jumatate din populatia estimata a judetului Bistrita-Nasaud a completat chestionarele privind recensamantul populatiei si al locuintelor, mai bine de doua treimi alegand varianta autorecenzarii asistate, potrivit datelor postate miercuri pe site-ul Directiei Regionale de Statistica, potrivit Agerpres.Pana…

- Anul trecut, 41% din populatia Uniunii Europene cu varsta intre 25 si 34 de ani avea studii superioare complete, Romania fiind pe ultimul loc la nivelul de educatie tertiara, arata datele publicate marti de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat).

- Uniunea Europeana a inregistrat in martie un deficit al balantei comerciale de 27,7 miliarde de euro, fata de un plus de 18,7 miliarde de euro in perioada similara din 2021, in principal in urma majorarii importurilor de energie, arata datele publicate luni de Oficiul European de Statistica (Eurostat).

- Uniunea Europeana a inregistrat in martie un deficit al balantei comerciale de 27,7 miliarde de euro, fata de un plus de 18,7 miliarde de euro in perioada similara din 2021, in principal in urma majorarii importurilor de energie, arata datele publicate luni de Oficiul European de Statistica (Eurostat).…

- Romania are nevoie urgenta de peste 50.000 de asistenti medicali pentru a face fata provocarilor sanitare din urmatorii ani generate de imbatranirea populatiei si de deteriorarea accentuata a sanatatii categoriilor vulnerabile, in special copii si batrani, arata o analiza a companiei de consultanta…

- Produsul Intern Brut a inregistrat un avans de 0,4% in Uniunea Europeana si de 0,2% in zona euro, in primul trimestru din 2022, comparativ cu precedentele trei luni, conform datelor preliminare publicate vineri de Oficiul European pentru Statistica (Euros

- Produsul Intern Brut a inregistrat un avans de 0,4% in Uniunea Europeana si de 0,2% in zona euro, in primul trimestru din 2022, comparativ cu precedentele trei luni, conform datelor preliminare publicate vineri de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat). Fii la curent cu cele mai noi…

- Preturile la locuinte (masurate prin Indicele preturilor locuintelor) au urcat cu 9,4% in zona euro si cu 10% in UE, in trimestrul patru din 2021, comparativ cu perioada similara din 2020, iar cele mai importante cresteri au fost inregistrate in Estonia, Danemarca, Lituania, Cehia, Luxemburg, Ungaria,…