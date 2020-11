Stiri pe aceeasi tema

- Premierii polonez si ungar, Mateusz Morawiecki si Viktor Orban, au dezaprobat vineri acordul dintre Parlamentul European si presedintia germana a Consiliului UE prin care accesarea fondurilor europene si a celor din planul european de relansare economica ar urma sa fie conditionate de situatia statului…

- Directiva (EU) 2015/1535 prin care statele membre trebuie sa anunte Comisia cu privire la orice proiect de lege ce contine reglementari tehnice, inainte de adoptarea acestuia, isi propune sa previna crearea de...

- Potrivit declarațiilor președintelui Klaus Iohannis, Romania va pierde bani din fondurile europene și risca sa fie retrogradata de agențiile de rating in cazul in care nu se va constata o construcție responsabila a bugetului. Cheltuieli precum creșterea pensiilor cu 40 la suta reprezinta, din acest…

- Freedom House Romania anunța lansarea unui nou proiect sub umbrela PressHub.ro, cea mai mare rețea de presa locala din țara, susținuta de jurnaliști din presa locala, dar și de publicații importante din presa centrala. Este vorba despre un amplu și foarte bine structurat proiect de informare privind…

- Este vorba despre un amplu si foarte bine structurat proiect de informare privind masurile in materie de politica europeana de coeziune, proiect ce va ramane cunoscut sub titulatura de COHESION BOOSTER IN ROMANIA – CLOSER TO CITIZENS, finantat de Comisia Europeana, prin DG Regio. Intruniti intr-o redactie…

- Presedintele CJ Prahova, Bogdan Toader, a anuntat, astazi, derularea unui proiect revolutionar ce urmeaza a fi implementat la Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti. Toader a vorbit si despre costurile investitiei, care se ridica la suma de aproximativ 1,9 milioane de euro, bani asigurati din fonduri…

- Patru poduri importante de pe rețeaua de drumuri naționale vor intra in reparații capitale, cu finanțare europeana, iar alte doua urmeaza sa fie construite de la zero, dupa ce Compania de Drumuri a solicitat bani de la Comisia Europeana. Este vorba despre reparații capitale la termenul de 25-30 de ani…

- Romanii se descurca greu cand vine vorba de colectarea selectiva a deseurilor. Cu toate acestea, de anul viitor, vor avea obligatia sa arunce separat si resturile bio-degradabile - legumele si fructele alterate, in pubele speciale puse la dispozitie de autoritati. Cine nu respecta legea, va fi amendat.…