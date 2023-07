Stiri pe aceeasi tema

- Economia Europei incetinește pe zi ce trece, iar europenii devin tot mai saraci. Este concluzia unei analize The Wall Street Journal, care arata ca salariile incep sa scada, inflația crește, iar populația este imbatranita. Din aceasta cauza, francezii fac economie cu vinul roșu, spaniolii cu uleiul…

- Aflat la Bruxelles, președintele Klaus Iohannis, a facut cateva declarații scurte cu privire la scandalul caminelor groazei: „Demisiile politice sunt suficiente”, pentru moment, a afirmat șeful statului. „Cred ca demisiile politice au fost suficiente pentru moment. Este necesar sa se gaseasca toate…

- Wizzair MT6032: Problema tehnica. Am vrea sa ne intrerupem urcarea și sa intoarcem pe aeroportul OtopeniTurnul de control: Opriți urcarea la nivel 1-3-0 (n.r. aprox. 4000 de metri)Au trecut doar 6 minute de la decolare in momentul in care piloții aeronavei și-au dat seama ca ceva este in neregula și…

- China da o grea lovitura Uniunii Europene prin decizia de a-și restricționa exporturile de minerale esențiale.Puternic dependente de importurile de astfel de materii prime din China, politicile UE legate de decarbonatarea economiei se vad puse sub semnul intrebarii.Mutarea razboiului…

- Forța Fermierilor anunța ca joi, 22 iunie, la ora 10:00 va avea o intrevedere cu șefa statului Maia Sandu. De asemenea, ei spun ca in Piața Marii Adunari Naționale vor ieși mai mulți agricultori. „Azi, la orele 10:00, am convenit intrevedere cu doamna Maia Sandu. Totodata, mai mulți agricultori vin…

- „Semnalele pe care le primim sunt foarte bune și eu sunt mai optimist decat acum cateva luni, și mai optimist decat acum cateva zile”, a declarat ministrul ANegofacerilor Externe și Integrarii Europene, Nicu Popescu, care nu este sigur daca in toamna vor fi lansate negocierile de aderare a Republicii…

- Apelurile pentru legalizarea canabisului se intensifica in Europa, in timp ce un numar tot mai mare de țari incearca sa reproduca mișcarile progresiste ale Canadei și ale unor state din SUA de a da unda verde acestui drog. De la creșterea veniturilor fiscale și reducerea tabuurilor legate de marijuana…