Sportiva romana Andreea Cotruta a cucerit trei medalii de aur la cat. 55 kg, duminica, la Campionatele Europene de haltere de la Erevan. Cotruta a luat aurul la smuls cu 91 kg, s-a impus la stilul aruncat cu 110 kg, ratand cate o incercare la fiecare, iar la total a castigat cu 201 kg.

- Sportiva romana Andreea Cotruta a cucerit trei medalii de aur la cat. 55 kg, duminica, la Campionatele Europene de haltere de la Erevan, potrivit Agerpres.Cotruta a luat aurul la smuls cu 91 kg, s-a impus la stilul aruncat cu 110 kg, ratand cate o incercare la fiecare, iar la total a castigat cu…

Sportiva romana Mihaela Cambei (foto) a cucerit, sambata seara, trei medalii de aur la categoria 49 kg, la Campionatele Europene de haltere de la Erevan (Armenia). Potrivit Federației Romane de specialitate, Cambei s-a impus la smuls cu 92 kg, nou record european, la aruncat cu 106 kg, iar la total

- Sportiva romana Mihaela Cambei a cucerit trei medalii de aur la cat. 49 kg, sambata seara, la Campionatele Europene de haltere de la Erevan (Armenia), potrivit paginii de Facebook a Federatiei Romane de Haltere, potrivit Agerpres.Cambei s-a impus la smuls cu 92 kg, la aruncat cu 106 kg, iar la total…

- Sportiva romana Cosmina Pana a castigat doua medalii de argint la cat. 45 kg, sambata, in prima zi a Campionatelor Europene de haltere de la Erevan (Armenia), potrivit paginii de Facebook a Federatiei Romane de Haltere.

- Sportiva romana Amina Roxana Capezan a cucerit medalia de aur la cat. 65 kg, vineri, la Campionatele Europene de lupte Under-23 de la Bucuresti, dupa ce a invins-o in finala pe azera Birgul Soltanova.

- Sportiva romana Claudia Mihaela Bobocea a castigat medalia de argint in proba de 1.500 m, sambata seara, la Campionatele Europene de atletism in sala de la Istanbul, relateaza Agerpres. Bobocea, cronometrata cu timpul de 4 min 03 sec 76/100 (personal best), a fost devansata de britanica Laura Muir,…