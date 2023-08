Stiri pe aceeasi tema

- Eurodeputatul Siegfried Mureșan (PPE/PNL), negociator-șef al Parlamentului European privind Bugetul UE pentru anul 2024, a solicitat, miercuri, colegilor din Comisia de bugete a Parlamentului sa respinga taierile bugetare propuse de Consiliul UE.

- Cați bani ajung, de fapt, la CNAS și ce se intampla cu ei? Managerul Spitalului Sfantul Pantelimon are cateva dubii legate in acest sens. Intr-o postare pe Facebook, managerul Spitalului Sfantul Pantelimon trage un semnal de alarma cu privire la sistemul național de sanatate. Ea susține ca de și bugetul…

- ”Respinge plangerea contraventionala formulata de petenta BLUE AIR AVIATION S.A. in contradictoriu cu intimata AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR ca neintemeiata. Cu drept de apel in termen de 30 zile de la comunicare. Apelul si motivele de apel se depun la Judecatoria Sectorului…

- ”Respinge plangerea contraventionala formulata de petenta BLUE AIR AVIATION S.A. in contradictoriu cu intimata AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR ca neintemeiata. Cu drept de apel in termen de 30 zile de la comunicare. Apelul si motivele de apel se depun la Judecatoria Sectorului…

- Contractul de finanțare pentru transferul datelor catre infrastructura cloud utilizata de guvern a fost semnat de catre Ministrul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii, Bogdan Ivan. „177 milioane de euro pentru digitalizarea Romaniei. Astazi am semnat contractul de finanțare pentru migrarea datelor…

- „Cercetarea, investitia de care Romaniai are nevoie! Investind in cercetarea romaneasca, de fapt investim in viitorul Romaniei! Recuperarea decalajelor pe care Romania le inregistreaza fata de media UE si, in particular, fata de tarile din regiune in domeniul cercetarii-dezvoltarii este una dintre prioritatile…

- Plenul Senatului a adoptat, miercuri, un proiect care vizeaza stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania.Potrivit Expunerii de motive, de la bugetele locale se pot aloca fonduri pentru completarea fondurilor proprii…

- Europarlamentarul Corina Cretu a anuntat, ieri, ca a fost desemnata raportor alternativ din partea Comisiei pentru Dezvoltare Regionala a Parlamentului European (REGI) pentru Raportul cu privire la implementarea Politicii de Coeziune pentru perioada 2014-2020 in statele Uniunii Europene, potrivit Agerpres.…