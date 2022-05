Ucraina arde, criza energetica lovește in toate sectoarele iar europarlamentarul Mihai Tudose scrie texte trasnite. Fostul lider social – democrat, in prezent auroparlamentar din partea Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților, a postat o istorioara-pamflet pe Facebook referitoare la „Eliberarea energetica a Europei pe ințelesul lui nea Ion de pe la noi”. Pe langa faptul ca-l indeamna pe „nea Ion” sa lase „dracu’ porumbul, ca-l luam de la ucraineni”, Tudose lanseaza și un indemn catre doi dintre liderii social – democrați actuali: „Trebuie sa am o discuție cu Ciolacu și Grindeanu,…