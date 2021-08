Stiri pe aceeasi tema

- Toți angajații Google și Facebook care vin fizic la birou pentru a munci sunt obligați sa se vaccineze anti-coronavirus. Facebook si Google au anuntat ca totii angajatii care vor lucra din birourile celor doua companii vor trebui, in mod obligatoriu, sa se vaccineze, transmite News.ro. Sundar Pichai,…

- EMA a aprobat administrarea vaccinului Moderna pentru copiii care au peste 12 ani. Vaccinarea pentru categoria de varsta 12-17 ani va incepe in Romania de luni, 2 august, și se va realiza cu serul produs de Moderna. Coordonatorul campaniei de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghița, spune ca platforma…

- „Am intrat in al patrulea val al epidemiei”, a declarat purtatorul de cuvant al guvernului, Gabriel Attal, dupa o reuniune a guvernului francez.Potrivit oficialului guvernamental, planul include, in special, necesitatea unui permis de sanatate intr-o gama larga de locatii, precum restaurante sau cinematografe…

- Vaccinarea impotriva COVID-19 devine obligatorie in Grecia pentru ingrijitorii de la caminele de batrani si personalul sanitar din centrele publice si private in contextul in care infectiile in tara continua sa creasca, a anuntat luni premierul elen Kyriakos Mitsotakis, potrivit EFE si Reuters. Seful…

- Intrebat daca vaccinarea va deveni obligatorie, Gheorghița a raspuns ca ”nu se pune problema”. Medicul a explicat ca declarația președintelui Klaus Iohannis, potrivit careia nu ar trebui impuse restricții, ”dar vaccinarea da”, a fost un indemn.”Este un indemn la responsabilitate și a conștientiza faptul…

- ”Pana acum, din ce date avem, vaccinurile au o eficienta variabila. Da, sunt studii care arata, unele poate mai putin sau mai mult, dar nu inseamna ca nu au efect si nu sunt eficiente. Acest lucru se analizeaza de catre oamenii de stiinta. Daca vor trebui adaptari, daca va trebui suplimentarea de doze…

- Romania a donat catre Republica Moldova o noua tranșa de vaccinuri anti – coronavirus. O cantitate de 100.800 doze de vaccin au plecat in aceasta dimineața peste Prut. „In sprijinul autoritaților din Republica Moldova implicate in lupta de combatere a pandemiei COVID19, Guvernul Romaniei a decis continuarea…