- Premierul Nicolae Ciuca spera ca aderarea Romaniei la spatiul Schengen sa impulsioneze investitiile germane la noi in tara. Declaratia a fost facuta la aniversarea a 20 de ani de la infiintarea Camerei de Comert si Industrie Romano-Germane.

- Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, și-a anunțat susținerea pentru aderarea Romaniei, Bulgariei și Croației la spațiul Schengen, relateaza Reuters. Șeful guvernului german a spus ca cele trei țari indeplinesc toate criteriile tehnice pentru aderare și ca va „lucra pentru a le vedea ca membre cu drepturi…

- Cancelarul Olaf Scholz a declarat ca Germania susține Romania la aderarea la Schengen. Despre acest lucru, ministrul de Externe al Romaniei a spus ca este un anunț extrem de important pentru romani.

- Croația, Romania și Bulgaria, țari din Uniunea Europeana, indeplinesc toate condițiile pentru a deveni membre cu drepturi depline ale spațiului Schengen fara pașapoarte, a declarat luni cancelarul german Olaf Scholz, conform Reuters.

- Președintele Klaus Iohannis a ținut sa ii mulțumeasca cancelarului german Olaf Scholz pentru sprijinul sau in vederea aderararii Romaniei la spațiul Schengen. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, susține ca in luna septembrie a acestui an va avea loc un control voluntar privind condițiile tehnice de intrare a Romaniei in spațiul Schengen. Ulterior, la Consiliul JAI din octombrie, Romania va solicita direct aderarea, iar speranța este ca pana la finalul anului…

- Presedintele Camerei Deputatilor, liderul PSD Marcel Ciolacu, a afirmat, joi, dupa intalnirea la Bruxelles cu presedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, ca aceasta sprijina Romania in vederea aderarii la spatiul Schengen, mentionand ca tara noastra a demonstrat „suplimentar” ca indeplineste…

- Presedintele Klaus Iohannis a subliniat, joi, ca s-a implicat, alaturi de echipa guvernamentala, dar si personal, in ceea ce priveste aderarea Romaniei la Schengen, transmite agerpres.ro de la Bruxelles. Intrebat la Bruxelles daca se inregistreaza progrese privind aderarea la spatiul Schengen, in conditiile…