- Senat: Cetatenilor romani din strainatate li se vor elibera carti de identitate electronice de catre statul romanPlenul Senatului a adoptat, luni, in unanimitate, propunerea legislativa de modificare a OUG 97/2005 prin care cetatenii romani din diaspora pot solicita eliberarea de catre statul roman…

- Cu ocazia Zilei Instituției Prefectului, reprezentantul Guvernului in teritoriu, Sorin Cornila, a acordat astazi 16 Diplome de Excelența in semn de respect și mulțumire pentru activitatea desfașurata in slujba comunitații.

- Parlamentarii au fost convocați in ședința plenara, iar pe ordinea zi se regasește și proiectul de punere in aplicare a mai multor decizii emise de Curtea Constituționala. Printre altele acestea vor elimina limba „moldoveneasca” din textul legilor țarii și va fi inlocuita cu limba romana.

- Deputații AUR Suceava, Florin Pușcașu și Dorel Acatrinei, au depus in Parlamentul Romaniei o propunere legislativa pentru inființarea Bancii pentru Dezvoltarea Agriculturii din Romania. Florin Pușcașu și Dorel Acatrinei propun ca aceasta banca sa funcționeze ca instituție de credit, persoana ...

- In toata legislația Republicii Moldova, sintagma „limba romana” va lua locul „limbii moldovenești”. Totodata, vor fi inlocuite și sintagmele „limba oficiala”, „limba de stat” și „limba materna”. Membrii Comisiei cultura, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media au aprobat coraportul pentru…

- Șeful delegatiei trimise in Ungaria de comisia care cerceteaza software-ul de spionaj Pegasus din partea Parlamentului European a declarat, marți, la Budapesta, ca toate indiciile arata o utilizare abuziva grava a programelor de spionaj in Ungaria, transmite Hirado.hu.

- Deputatii au adoptat, miercuri, cu majoritate de voturi, un proiect de lege potrivit caruia grefierii cu studii juridice si magistratii asistenti pot dobandi calitatea de avocat, cu anumite conditii, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Nr. 41 Oradea, 09.02.2023 COMUNICAT DE PRESA Masuri pentru protejarea cetatenilor si a avutului public si privat Avand in vedere faptul ca, in aceasta perioada, la nivelul judetului se inregistreaza temperaturi deosebit de scazute, care pot afecta activitatea de interventie ca urmare a indisponibilitatii…