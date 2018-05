Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a decis joi sa trimita Romania alaturi de alte cinci tari la Curtea Europeana de Justitie pentru nerespectarea standardelor UE privind calitatea aerului. Romania, Ungaria si Italia au fost trimise in fata Curtii din cauza nivelurilor ridicate de particule in suspensie in timp ce Germania,…

- Un grup de peste zece țari membre UE se opun reducerii fondurilor europene in perioada 2021-2027, a anunțat ministrul polonez de externe, Jacek Czaputowicz, intr-o conferința de presa. Șeful diplomației poloneze a declarat luni ca tara sa coordoneaza un grup format din mai multe state care pledeaza…

- Romania nu trebuie sa accepte propunerea Comisiei Europene de a reduce cu 5% fondurile destinate Politicii de Coeziune si Politicii Agricole Comune in viitorul buget european post-2020, a declarat recent deputatul european Siegfried Muresan, vicepresedinte al Comisiei pentru bugete a Parlamentului European,…

- Eurodeputatul PSD Razvan Popa a comentat declarațiile facute de președintele Franței, Emmanuel Macron, in primul discurs pe care acesta l-a sustinut in fata eurodeputatilor reuniti in Parlamentul European la Strasbourg. Europarlamentarul social-democrat arata ca deși multe dintre punctele expuse ca…

- „Turcia s-a indepartat mult de UE", concluzioneaza Comisia in cadrul unei variante preliminare a raportului. Turcia a regresat in zonele „justitiei, reformelor administratiei publice, drepturilor fundamentale si libertatii de exprimare", se arata in evaluare. „In circumstantele actuale, este…

- Comisia Europeana arata ca în exercițiul financiar 2007-2013 România a pierdut 1,6 miliarde de euro. Din cele 4,4 miliarde de euro ramase neaccesate de catre cele 28 de state membre, mai mult de o treime (1,64 miliarde de euro) revin României. Cifrele…

- Propunerea legislativa privind renuntarea la trecerea la ora de vara, apartinand deputatului PMP Marius Pascan si sustinuta de alti parlamentari PSD, PNL, USR si UDMR, a fost depusa la Senat, in calitate de prima Camera sesizata. Initiatorul sustine ca, potrivit Parlamentului European, aceasta trecere…

- Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, pentru Romania, viitorul cadru bugetar al UE post 2020, care a fost discutat la reuniunea informala a Consiliului European, prezinta o importanta aparte, fiind unul dintre principalele dosare pe care tara noastra le va gestiona pe durata mandatului…