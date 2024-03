La o recenta reuniune la Bruxelles, aproximativ 60 de oficiali ai Uniunii Europene, experți in securitate alimentara și reprezentanți ai industriei au discutat posibilitatea unei situații care abia daca se afla pe radar in urma cu cațiva ani: o criza alimentara in toata regula. Grupul s-a instalat intr-o cladire renovata de tip art deco pentru […] The post Europa testeaza jocurile foametei first appeared on Ziarul National .