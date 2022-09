Stiri pe aceeasi tema

- Rusia discuta un nou proiect de infrastructura major de a livra gaze Chinei prin Mongolia, a declarat miercuri presedintele rus Vladimir Putin, in contextul in care Moscova incearca sa inlocuiasca Europa ca principal client pentru gazul rusesc, relateaza Reuters.

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat, sambata, ca Rusia se pregatește pentru o lovitura energetica decisiva asupra Europei in aceasta iarna, informeaza Ukrainska Pravda . „In aceasta iarna, Rusia se pregatește pentru o lovitura energetica decisiva asupra tuturor europenilor. Raspunsurile…

- Rusia a oprit miercuri livrarile de gaze prin intermediul unui gazoduct important catre Europa, intensificand o batalie economica intre Moscova și Bruxelles și ridicand perspectivele de recesiune și raționalizare a energiei in unele dintre cele mai bogate

- Uniunea Europeana va anunta miercuri planuri de urgenta privind diminuarea cererii de gaze in urmatoarele luni, avertizand tarile ca fara reduceri semnificative in prezent nu vor reusi sa-si asigure combustibilul in urmatoarea iarna, daca Rusia opreste livrarile, transmite Reuters. Europa se grabeste…

- In scrisoare se spune ca Gazprom, care detine monopolul exporturilor de gaze rusesti prin conducte, nu si-a putut indeplini obligatiile de furnizare din cauza unor circumstante ”extraordinare”, in afara controlului sau. Grupul a precizat ca masura de forta majora, o clauza invocata atunci cand o afacere…

- Construcția unei conducte de gaze naturale ruso-chineza care va tranzita Mongolia va incepe in 2024, a declarat premierul acestei țari fara ieșire la mare. Gazoductul Power of Siberia-2, care va livra pentru prima data in China gaze din zacamintele din vestul Siberiei, ar trebui sa intre in funcțiune…

- Rusia are opțiunea de a opri gazul trimis in Europa – o strategie impotriva careia Germania pare sa nu aiba nicio aparare. Gazprom le-a oferit nemților o idee despre cum ar putea fi viața in cazul in care Moscova ar juca urat. Recent, a injumatațit cantitatea de gaz trimisa prin Nord Stream 1, folosind…

- Masura ar fi cea mai recenta escaladare a conflictului dintre Europa si Moscova, care a scos la iveala dependenta blocului de aprovizionarea cu gaze naturale din Rusia si dificultatea de a gasi alternative. Faza a doua din ”etapa de alarma”, planificata atunci cand Guvernul observa un risc ridicat de…