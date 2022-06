Stiri pe aceeasi tema

- Mezzosoprana Iulia Buciuceanu, prim solista a Operei Romane din Bucuresti in perioada 1952 – 1983, a murit sambata, 18 iunie, anunta Ministerul Culturii, citand un comunicat al Operei Romane din Bucuresti. „O zi neagra pentru cultura romaneasca… Odihna vesnica, Iulia Buciuceanu!”, transmite Ministerul…

- Rusia a redus livrarile catre clientii din Italia, Germania, Franta si Austria. Reducerile aprovizionarii cu gaze naturale din Rusia forteaza utilitatile europene sa utilizeze stocuri utilizate in mod obisnuit in varful sezonului de iarna conform Bloomberg.

- Uniunea Europeana ar trebui sa penalizeze tarile care folosesc ruble pentru a plati gazul rusesc, a declarat ministrul polonez pentru lupta impotriva schimbarilor climatice, in urma deciziei Moscovei de a intrerupe livrarile catre Polonia si Bulgaria din cauza refuzului lor de a face plata in ruble,…

- Tuppurainen a afirmat reporterilor ca Finlanda va incerca sa renunțe cat mai curand posibil la toata energia fosila ruseasca.„Poziția Finlandei este clara. Susținem sancțiuni dure… și suntem gata sa sancționam și gazele naturale (ale Rusiei – n.r.)”, a mai spus Tuppurainen.Polonia vrea ca tarile care…

- UE ar trebui sa sancționeze țarile care folosesc ruble pentru a plati gazul rusesc, a declarat ministrul polonez al Climei, in urma deciziei Moscovei de a intrerupe aprovizionarea Poloniei și Bulgariei din cauza refuzului lor de a face acest lucru, scrie Observatornews.ro . Statele membre ale UE par…

- Politic Declarație politica / Deputat PNL Maria Stoian: “Este nevoie de un nou PNRR?” aprilie 18, 2022 10:03 Tarile Uniunii Europene au convenit, in 2020, sa imprumute in comun 800 de miliarde de euro pentru reconstructia economiilor lor, ce au avut de suferit in urma pandemiei de COVID-19. Bugetul…

- Germania a declanșat miercuri un plan de urgența pentru administrarea rezervelor de gaz, plan care ar putea duce la raționalizarea energiei pentru cea mai mare economie europeana, daca cererea Rusiei de a plati cu ruble combustibilul livrat va duce la intreruperea sau oprirea furnizarii, scrie Reuters.

- Destinatia Fondului de redresare al Uniunii Europene, infiintat pentru a ajuta blocul sa se redreseze dupa pandemia de Covid-19, ar putea fi modificata in contextul razboiului din Ucraina, a declarat sambata ministrul german de Finante Christian Lindner, transmite Reuters preluat de news.ro Fii…