Europa se întoarce la izolare! Trebuie să fim pregătiți să mergem de unde am pleacat. OMS avertizează Potrivit acestuia, mai multe țari trebuie sa ia in considerare impunerea din nou a unor restrictii stricte de miscare a populatiei. Acest lucru se intampla in conditiile in care numarul cazuri de COVID-19 s-a dublat la nivel mondial in ultimele sase saptamani. „Cu totii vrem sa evitam ca tarile sa revina la inchidere totala, nimeni nu isi doreste asta, dar exista situatii in care aceasta este singura optiune”, a declarat Ryan. Totodata, reprezentantul OMS a subliniat faptul ca „Odata ce restrictiile au fost ridicate, a existat intotdeauna riscul ca boala sa inceapa sa se raspandeasca din nou”.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tarile in care infectiile cu coronavirus sunt in scadere ar putea totusi sa se confrunte cu un „al doilea varf” daca vor renunta prea curand la masurile luate pentru a opri raspandirea focarului, a avertizat, luni, Organizatia Mondiala a Sanatatii, conform Mediafax.Lumea este inca in mijlocul…

- Intr-un interviu acordat postului de radio din Barcelona RAC-1, Maria Neira a cerut totusi "multa prudenta" si "bun simt" in aceasta faza "foarte critica" de eliminare a restrictiilor. Responsabila OMS a cerut populatiei sa nu dea dovada "nici de paranoia, nici de excesiva relaxare" si sa…

- Specialiștii care atrag atenția ca starea de alerta este de fapt tot o stare de urgența doar ca denumirea difera nu sunt deloc puțini. Practic, in afara de faptul ca pot ieși in oraș fara declarații, romanii nu au primit alte libertați dupa 15 mai, deși numarul cazurilor de coronavirus e infim, de…

- Distrugerea padurilor tropicale este accelerata in aceasta perioada de pandemie, a avertizat joi organizatia pentru protectia vietii salbatice World Wide Fund for Nature (WWF), transmite DPA. "Totul indica faptul ca defrisarile explozive din aceasta perioada sunt de fapt un efect al noului…

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a avertizat miercuri ca ''riscul revenirii la (masurile de) izolare este foarte real'' in tarile care in prezent relaxeaza distantarea sociala, el insistand ca aceasta sa se faca gradual, sa…

- Prim-ministrul francez Edouard Philippe a declarat marti, in cadrul unui discurs sustinut in parlament, ca tara sa va trebui sa aiba grija foarte mare odata cu relaxarea masurilor de izolare pentru a reduce riscul unui al doilea val de infectari cu noul coronavirus, relateaza Reuters."Riscul…

- Tarile din Europa ar trebui sa ramana vigilente si sa fie foarte atente atunci cand au in vedere masuri de relaxare a restrictiilor menite sa limiteze raspandirea noului coronavirus, a declarat joi directorul Biroului Regional pentru Europa al OMS, Hans Kluge, relateaza DPA,

- Directorul Biroului Regional pentru Europa al OMS, Hans Kluge, a declarat ca este mult prea devreme pentru relaxarea restricțiilor impuse de pandemia de coronavirus. Tarile din Europa ar trebui sa ramana vigilente si sa fie foarte atente atunci cand au in vedere masuri de relaxare a restrictiilor menite…