Europa se confruntă cu primul val de căldură din acest an Abia iesiti din izolarea la domiciliu, numerosi europeni s-au confruntat marti cu un val de caldura care traverseaza "batranul continent" din Spania si pana in Suedia, cu temperaturi care oscileaza uneori in jurul pragului de 40 de grade Celsius, informeaza AFP.



Fantanile arteziene i-au racorit pe trecatori marti dimineata in Sevilla, un oras din sudul Spaniei, unde mercurul urma sa ajunga in cursul dupa-amiezii la 41 de grade Celsius, potrivit Agentiei Statale de Meteorologie (AEMET). Zonele umbrite si scaldatul erau deja la mare cautare in capitala Andaluziei, potrivit AFPTV.

… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- “Baby I Love Your Way”, hit-ul a americanilor de la Big Mountain a fost lansat in 1994 pe al treilea lor album de studio, “Unity”. Piesa mai poate fi auzita și pe coloana sonora a filmului “Reality Bites” din 1994, cu Winona Ryder, Ethan Hawke și Ben Stiller. Melodia a avut un succes uriaș in intreaga…

- Sfarșitul de saptamana aduce averse in aproape toate zonele Romaniei. Conform Administrației Naționale de Meteorologie, vineri, 22 mai, vremea va fi racoroasa. Se vor inregistra ploi, mai puțin in Banat și Crișana. Maximele ajung la 20 de grade Celsius in Moldova, Dobrogea și Banat, 21 de grade in Oltenia,…

- Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie praful saharian va fi prezent deasupra Romaniei joi și vineri. "In perioada 14 - 15 mai, circulatia aerului deasupra Europei va favoriza avansul dinspre nordul Africii a unei mase de aer incarcate cu particule de praf de origine sahariana, indeosebi…

- Administrația Naționala de Meteorologie anunța, intr-o prognoza speciala pentru Capitala, ca temperaturile scad cu pana la 10 grade Celsius, iar bucureștenii vor mai avea parte si de ploi de scurta durata si descarcari electrice.Incepand de sambata de la ora 13:00 pana duminica la ora 9:00, cerul va…

- Europa ramane continentul cel mai afectat de pandemia de coronavirus, cu peste 55.000 de morti doar in Italia si in Marea Britanie, in timp ce Franta si Spania se apropie fiecare de pragul de 25.000 de decese. Situatia s-a stabilizat insa in numeroase tari europene, asa ca, dupa saptamani de izolare…

- Viitorii studenți sunt confuzi din cauza inchiderii scolilor si a incertitudinilor cu privire la examenul de bacalaureat din acest an. Tinerii nu știu daca trebuie sa se pregateasca sa plece la studii in strainatate sau nu. „Am primit informatii si update-uri constante referitor la ce se intampla cu…

- Vremea se va incalzi in urmatoarea saptamana, temperaturile maxime ajungand si la 27 de grade Celsius in partea de sud si de vest a tarii, dar de 1 Mai se vor inregistra precipitatii mai ales in partea de sud-vest a tarii, a declarat, duminica, directorul general al Administratiei Nationale de Meteorologie…

- Regimul termic prognozat la nivel national va ramane, in general, normal pentru aceasta perioada, cu exceptia zilelor de 31 martie si 1 aprilie, cand valorile termice maxime vor scadea semnificativ in toate regiunile, chiar si cu pana la 15-16 grade Celsius, releva prognoza Administratiei Nationale…