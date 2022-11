Aproximativ 30 de miliarde de metri cubi de gaze naturale ar putea sa lipseasca anul viitor, in cazul unei opriri complete a livrarilor de gaze naturale din Rusia, dar si din cauza unei relansari economice a Chinei, estimeaza AIE, o agentie infiintata de Organizatie pentru Cooperare si Dezvoltare a Europei (OCDE) in 1974 cu scopul de a sfatui guvernele in politicile lor energetice. Rezervele europene ar urma sa fie asigurate, in acest caz, in proportie de 65% la inceputul iernii 2023-2024, fata de un nivel de 95% din acest an, estimeaza intr-o conferinta de presa online, in fata catorva jurnalisti,…