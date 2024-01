Europa nu are un plan B UE nu a elaborat un plan de acțiuni de urgența in cazul in care Ungaria va bloca decizia de a aloca 50 de miliarde de euro Ucrainei la urmatorul summit comunitar din 1 februarie. Despre acest lucru a declarat ministrul belgian al Finanțelor, Vincent Van Petegem. "In prezent nu exista un plan B, trebuie sa lucram asupra ideilor", a declarat acesta intr-un interviu acordat Bloomberg TV. Potriv Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

