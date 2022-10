Stiri pe aceeasi tema

- Cele 20 de sticle de vodca trimise președintelui italian Silvio Berlusconi drept cadou de ziua de naștere din partea președintelui rus Vladimir Putin incalca sancțiunile europene impuse dupa invazia din Ucraina, a declarat joi Comisia Europeana, potrivit Reuters . Fostul prim-ministru Berlusconi, al…

- Europa trebuie sa schimbe formula relațiilor cu Rusia. Declarația ii aparține ministrului german de Externe Annalena Baerbock, relateaza RND. Comentind declarațiile Moscovei despre disponibilitatea sa de a relua negocierile cu Kiev, șeful diplomației germane a spus ca „pacea dictata nu este pace pentru…

- Parlamentul European si-a dat marti acordul final pentru introducerea unui incarcator universal pentru toate dispozitivele mobile din Europa in 2024. Propunerea referitoare la un singur port de incarcare pentru dispozitivele mobile a fost lansata de Comisia Europeana in urma cu mai mult de un deceniu,…

- Republica Moldova va face schimb automatizat de date ADN, date dactiloscopice și date de inregistrare a autovehiculelor cu statele din Europa de Sud-Est. Cabinetul de miniștri a aprobat Protocolul de amendare a Acordului dintre parțile Convenției de Cooperare Polițieneasca in Europa de Sud-Est. Ratificarea…

- Totul dupa ce guvernul danez a redus caldura in instituțiile publice la 19 grade celsius și a incurajat companiile private sa faca la fel. Țarile din toata Europa iau masuri pentru reducerea consumului de energie, in contextul unei crize fara precedent.Recent, Comisia Europeana a propus reducerea consumului…

- Ora de iarna 2022. De ce nu se mai schimba ora, decizia a venit de la Bruxelles inainte de criza energetica In fiecare an, primavara și toamna, ne mișcam ceasurile inainte și inapoi cu o ora. Trecerea la ora de iarna va avea loc in Europa duminica, 30 octombrie 2022, la ora 3 a.m., moment in care ne…

- In perioada 16 – 22 septembrie 2022, Rețeaua Europeana a Polițiilor Rutiere– ROADPOL realizeaza Proiectul ROADPOL Safety Days, destinat conștientizarii tuturor categoriilor de participanți la traficul rutier cu privire la riscurile la care se expun in situația in care nu respecta normele rutiere, in…

- Premierul ungar Viktor Orban a ajuns joi la Viena pentru o vizita marcata de recentele sale declaratii impotriva „amestecului de rase”, care i-au atras numeroase critici si au dus la demisia unei consiliere, relateaza AFP. Cancelarul austriac Karl Nehammer ar urma sa abordeze la intalnire si aceste…