Citu solicita ministrului Energiei sa prezinte public proiectele consortiului care include si GSP Power

In cadrul briefingului sustinut de prim ministrul Florin Citu, in urma sedintei de guvern, i a cerut ministrului Energiei, Virgil Popescu, sa prezinte in mod public detalii privind proiectele Romgaz… [citeste mai departe]